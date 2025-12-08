El Mundo

Fracasa intento de golpe de Estado en Benín; varios muertos y golpistas fugitivos

El Gobierno de Benín confirmó varias muertes tras un fallido golpe de Estado contra el presidente Patrice Talon. Parte de los golpistas fueron detenidos, otros siguen prófugos y países de África Occidental enviaron apoyo militar.

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen, el presidente de Benín, Patrice Talon
Algunos golpistas siguen fugitivos y otros fueron detenidos. (LUDOVIC MARIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BenínPatrice TelonGolpe de estado
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.