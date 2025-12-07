Gobierno de Benín declara fallido un intento de golpe de Estado

Este video, tomado de una grabación difundida por Benin TV el 7 de diciembre de 2025, muestra a soldados del Comité Militar para la Refundación (CMR) apareciendo en la televisión estatal en Cotonú, tras un supuesto intento de golpe de Estado en la nación de África Occidental.

Cotonú, Benín. El gobierno de Benín anunció este domingo el “fracaso” de un intento de golpe de Estado, pocas horas después de que un grupo de militares anunciara haber “destituido” al presidente Patrice Talon.

“Un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones. Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía (...) lograron mantener el control de la situación y frustrar la maniobra”, anunció en televisión el ministro del Interior, Alassane Seidou.

El presidente Patrice Talon, que debe ceder el poder en abril tras dos mandatos, se encuentra a salvo según su entorno.

Fuentes castrenses dijeron a AFP que una docena de militares, entre ellos los cabecillas del intento de golpe, fueron detenidos.

Varios testigos dijeron a AFP haber escuchado “disparos” o “rafagas de tiros” en Cotonú, la capital económica.

A primera hora del domingo, un grupo de militares autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR) afirmó haber “destituido” a Talon en la televisión pública de Benín, cuya señal fue interrumpida un poco más tarde.

Poco después del anuncio, una fuente cercana al presidente indicó a la AFP que el presidente se encuentra a salvo y que el ejército está retomando el control.

“Se trata de un pequeño grupo de personas que solo controla la televisión. El ejército regular está retomando el control. La ciudad [Cotonú, la capital económica] y el país están totalmente en seguridad, al igual que el presidente y su familia”, dijo a la AFP la fuente.

Por su parte, la embajada de Francia informó en X que “se han oído disparos en Camp Guezo, cerca del domicilio del presidente de la República”.

Una fuente militar confirmó que la situación está “bajo control” y que los golpistas no han tomado “ni la residencia del jefe de Estado, ni la presidencia de la República”.

“Es cuestión de tiempo para que todo vuelva a la normalidad. La limpieza sigue su curso”, añadió la fuente.

El presidente de Benín, Patrice Talon. El personal militar en Benín anunció el domingo que habían derrocado al presidente Patrice Talon, aunque su séquito dijo que estaba a salvo y que el ejército estaba recuperando el control. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Lugares bloqueados

El domingo, el acceso a la televisión nacional y a la presidencia estaba bloqueado por militares, constató un periodista de AFP.

También estaba prohibido el acceso a varias zonas de Cotonú, incluido el hotel Sofitel así como los barrios donde hay las instituciones internacionales.

No obstante, no se reportó presencia militar en el aeropuerto ni en el resto de la ciudad, donde la población continuaba con sus actividades habituales.

La historia política de Benín ha estado marcada por varios golpes de Estado o intentos de golpe.

Patrice Talon, en el poder desde 2016, concluirá en abril de 2026 su segundo mandato, el máximo permitido por la Constitución.

El principal partido de la oposición está excluido de las próximas elecciones que enfrentarán al partido en el poder con un opositor considerado “moderado”.

Aunque es reconocido por el desarrollo económico de Benín, la oposición reprocha a Talon un giro autoritario en un país que antes destacaba por la vitalidad de su democracia.

Benin tiene una economía sólida pero que se ha visto afectada por la violencia yihadista en el norte del país.

Desde el inicio de la década, el oeste de África ha registrado numerosos golpes de Estado, en países como Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bisáu.