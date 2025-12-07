El Mundo

Gobierno de Benín declara fallido un intento de golpe de Estado

Un pequeño grupo de militares anunció la destitución del presidente Patrice Talon, pero el gobierno de Benín lo frustró y reportó detenciones

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen, soldados del Comité Militar para la Refundación (CMR) apareciendo en la televisión estatal en Cotonú, tras un supuesto intento de golpe de Estado en la nación de África Occidental
Este video, tomado de una grabación difundida por Benin TV el 7 de diciembre de 2025, muestra a soldados del Comité Militar para la Refundación (CMR) apareciendo en la televisión estatal en Cotonú, tras un supuesto intento de golpe de Estado en la nación de África Occidental. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BenínGolpe de EstadoPatrice Talon
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.