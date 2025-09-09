El Mundo

Flotilla con ayuda para Gaza denuncia que uno de sus barcos fue impactado por un dron cerca de Túnez

Más de 1.000 personas recibieron el domingo, en ese país del norte de África, al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino al asediado territorio palestino

EscucharEscuchar
Por AFP
Flotilla Global Sumud
El barco de la derecha, conocido como "Family", que forma parte de la Flotilla Global Sumud, está anclado frente a la costa de Sidi Bou Said, Túnez, este 9 de setiembre. Esa embarcación fue alcanzada por un presunto dron. Foto: (FETHI BELAID/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GazaGenocidio en GazaPalestinaIsraelGreta ThunbergFlotilla Global Sumud
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.