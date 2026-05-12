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Fiscalía se niega a suspender órdenes de captura contra el mayor cartel narco de Colombia

A finales de abril, el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro pidió a la fiscalía la suspensión de las órdenes de arresto del ‘Chiquito Malo’, jefe máximo del Clan del Golfo, una organización clasificada como terrorista por Washington.

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Por AFP
Imagen de video facilitada por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia que muestra al presidente colombiano, Gustavo Petro, hablando por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Palacio de Nariño, en Bogotá, el 7 de enero de 2026.
Gustavo Petro, hablando por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Foto utilizada con fines ilustrativos. (HANDOUT/AFP)







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