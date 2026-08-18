El Mundo

Fiscalía de Francia investiga sospechas de injerencia rusa en presidenciales

Francia investiga si redes prorrusas intentan desestabilizar a los candidatos para el 2027

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Por AFP
El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una videoconferencia dedicada a iniciativas nacionales y europeas para establecer una mayoría de edad digital para acceder a las redes sociales, en el Palacio del Elíseo de París, el 16 de abril de 2026. (Foto de Benoit Tessier / POOL / AFP)
Los dos precandidatos son cercanos a Emmanuel Macron. (BENOIT TESSIER/AFP)







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