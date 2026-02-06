El Mundo

Fiscal sancionada por Estados Unidos y Europa se postula a máximo tribunal de Guatemala

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por presunta corrupción, se postuló este viernes para integrar la máxima instancia judicial del país.

EscucharEscuchar
Por AFP
La fiscal Consuelo Porras intentó impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuatemalaEstados UnidoscorrupciónBernardo ArévalosancionesConsuelo Porras
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.