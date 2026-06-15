El Mundo

Fiscal fue asesinada en el oeste de Ecuador

Con este crimen, son tres los funcionarios de la fiscalía asesinados en la misma ciudad

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Por AFP
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Gloria Bravo, quien trabajaba para la Fiscalía de Manta (oeste), salía de un restaurante en esa ciudad cuando recibió los disparos. (Captura a video de AFP/Captura a video de AFP)







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