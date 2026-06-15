Fiscal fue asesinada en el oeste de Ecuador

Gloria Bravo, quien trabajaba para la Fiscalía de Manta (oeste), salía de un restaurante en esa ciudad cuando recibió los disparos.

Quito, Ecuador. Una fiscal murió, este domingo 14 de junio, en un “atentado” a tiros en una ciudad portuaria de Ecuador, bastión de varios grupos del narcotráfico, aseguraron las autoridades de ese país.

Gloria Bravo, quien trabajaba para la Fiscalía de Manta (oeste), salía de un restaurante en esa ciudad junto a su hermana cuando recibió disparos de “un sujeto que venía en una motocicleta”, dijo en una rueda de prensa el coronel de la policía, Carlos Ortega.

Bravo era fiscal desde hacía 15 años e investigó varios casos de delincuencia organizada en la zona. Su hermana también murió en el ataque y otra persona más resultó herida, informó Ortega.

La mujer tenía a cargo la investigación de un reciente incendio que consumió unas 35 embarcaciones en un puerto pesquero en Manta, un hecho aún no esclarecido por las autoridades.

“La Fiscalía General del Estado rechaza y condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado el día de hoy contra la abogada (...), quien lamentablemente perdió la vida”, dijo el ente estatal la tarde del domingo.

El autor de los disparos fue perseguido por la policía y “se encuentra herido” por disparos que le propinaron los agentes, que no lograron capturarlo, aseguró Ortega. Las autoridades continúan su búsqueda.

Con este crimen, son tres los funcionarios de la fiscalía asesinados en la misma ciudad, uno de los principales bastiones de la banda criminal Los Choneros.

Su líder, alias Fito, fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas y de armas.

Manta, un importante puerto pesquero, es una de las ciudades más golpeadas por el narco en Ecuador, donde transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Pese al respaldo de Estados Unidos y a las políticas de mano de hierro contra el narcotráfico del gobierno derechista de Daniel Noboa, la violencia no cede en el país.

Con una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes en el 2025, Ecuador es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica.