Fiscal de California abre investigación a Grok por caso de imágenes de carácter sexual

El fiscal general de California abrió una investigación contra herramientas de Elon Musk por facilitar la creación y difusión de imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores de edad.

Por AFP
Grok IA
Desde el 9 de enero, la función para crear imágenes fue desactivada para los usuarios que no pagan X. (Shutterstock)







