‘Start-up’ de IA de Musk recauda $20.000 millones en ronda respaldada por Nvidia

Con apoyo de Nvidia, xAI de Musk fortalece sus supercomputadoras de IA tras recaudar $20.000 millones, una de las mayores inversiones del sector.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, habló durante la edición número 27 de la Conferencia Global del Instituto Milken, realizada en el Beverly Hilton, en Los Ángeles, el 6 de mayo de 2024. El 6 de noviembre de 2025, los accionistas de Tesla respaldaron abrumadoramente un masivo paquete salarial para Musk, que podría alcanzar $1 billón. El plan de compensación —diseñado para asegurar la permanencia de Musk al frente del fabricante de vehículos eléctricos mientras desarrolla tecnologías en inteligencia artificial y robótica— recibió el apoyo de más del 75 % de los accionistas, según informó un representante de Tesla durante la asamblea anual de la compañía. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)
xAI de Elon Musk cerró una de las mayores rondas de financiamiento en inteligencia artificial, con $20.000 millones para acelerar el desarrollo de sus modelos. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







