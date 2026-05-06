FBI investiga fuentes de periodista que publicó reportaje sobre presunto alcoholismo de su director, Kash Patel

Washington, Estados Unidos. El FBI ha abierto una investigación sobre las filtraciones en las que se basa un artículo en el que se informa que el director de la policía federal estadounidense, Kash Patel, tiene problemas con el consumo de alcohol informó el canal MS Now.

Patel presentó en abril una demanda por difamación contra la revista The Atlantic y la periodista autora del artículo, Sarah Fitzpatrick, según la cual se encontraba en el punto de mira debido a “episodios de consumo excesivo de alcohol” y “ausencias inexplicables”.

La investigación sobre estas filtraciones es inusual en la medida en que no se deriva de la divulgación de información clasificada y se centra en las revelaciones hechas a una periodista, subrayan las fuentes citadas por MS Now.

“Si se confirma, una investigación penal del FBI sobre filtraciones dirigidas a nuestra periodista representaría un ataque contra la prensa libre y la Primera Enmienda de la Constitución”, que garantiza la libertad de expresión, dijo en comunicado el redactor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

“No nos dejaremos intimidar por investigaciones ilegítimas u otros actos de represalia por motivos políticos”, añadió.

Un portavoz del FBI desmintió a la revista la existencia de esta investigación: “Eso es totalmente falso. No existe ninguna investigación de ese tipo y la periodista a la que se refiere no es objeto de ninguna investigación”.

Patel denunció en su demanda de abril “un ataque difamatorio, malintencionado y tendencioso” y se quejó del uso de fuentes anónimas en el artículo.