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FBI habría frustado complot para asesinar a activista palestina en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el plan contra activista de “acto escalofriante de violencia política”.

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Por AFP
Nerdeen Kiswani (C), fundadora del grupo Within Our Lifetime–United for Palestine, habla durante una manifestación “Flood Manhattan for Lebanon” en Madison Square Park, en Nueva York, el 24 de septiembre de 2024.
Nerdeen Kiswani (C), fundadora del grupo Within Our Lifetime–United for Palestine, habla durante una manifestación “Flood Manhattan for Lebanon” en Madison Square Park, en Nueva York, el 24 de septiembre de 2024. (PAUL FRANGIPANE/AFP)







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