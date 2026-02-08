El Mundo

Familias migrantes alertan sobre condiciones precarias en centros de detención en Texas: ‘Estamos en prisión’

Narran que viven con las luces encendidas las 24 horas y que sufren la falta de atención médica para menores

Por AFP
En la imagen, oficiales de ICE deteniendo a manifestantes en protesta a las afueras del centro de Dilley, Texas
Familias detenidas en el centro de Dilley, Texas, denuncian condiciones insalubres en centros de detención. Narran sobre luces encendidas las 24 horas y falta de atención médica para menores. Foto: (AFP/AFP)







InmigraciónDonald TrumpTexas
AFP

AFP

