El Mundo

Familiares del Mencho piden entrega del cuerpo tras su muerte en operativo en México

La Fiscalía confirmó que recibió una solicitud formal para entregar los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el domingo en Jalisco.

EscucharEscuchar
Por AFP
Reportan la muerte de 'El Mencho' en operativo; fue líder del CJNG y figura clave del narcotráfico internacional.
Familiares del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, apodado ‘El Mencho’, solicitaron la entrega de su cuerpo (U.S. Department of State/U.S. Department of State)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoEl MenchoCártel Jalisco Nueva GeneraciónNarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.