El Mundo

Familia de niña palestina Hind Rajab dice que investigación de Israel busca ‘justificar’ su muerte

La abuela de la niña palestina Hind Rajab desconfía de la causa penal abierta por el ejército israelí en Gaza

EscucharEscuchar
Por AFP
Israel admitió ayer, por primera vez, que el Ejército disparó múltiples veces contra el vehículo de la niña de cinco años. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelHind RajabPalestinaGazaEjército de Israel
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.