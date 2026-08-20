Familia de niña palestina Hind Rajab dice que investigación de Israel busca ‘justificar’ su muerte

Israel admitió ayer, por primera vez, que el Ejército disparó múltiples veces contra el vehículo de la niña de cinco años.

Gaza, Territorios Palestinos. La abuela de la niña palestina Hind Rajab, cuya muerte en Gaza en 2024 inspiró una película nominada al Óscar, dijo a la AFP que desconfía del anuncio del ejército israelí sobre la apertura de una investigación penal por su caso.

La muerte de la niña de 5 años desató la indignación internacional y los llamados a que se realizara una investigación independiente.

El ejército israelí admitió el miércoles que sus tropas dispararon contra el auto donde estaba Rajab y su familia, en contraste con su versión anterior, en la que negaron tener efectivos desplegados en la zona.

El cuerpo de Rajab fue encontrado en un auto acribillado a balazos en Ciudad de Gaza días después de que la voz de la niña fuera captada por última vez en una desesperada llamada telefónica de varias horas a la Media Luna Roja Palestina el 29 de enero de 2024.

La historia de esta niña palestina inspiró la laureada película francotunecina “La voz de Hind”, premiada con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia y nominada en la última edición de los Óscar a la mejor película extranjera.

Los militares anunciaron que abrieron una investigación penal para esclarecer “presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina”.

La abuela de la niña, que también se llama Hind Rajab, afirmó que están “sorprendidos” por la declaración emitida por el ejército israelí y reconocen que es la primera vez que los militares admiten haber cometido “un error”.

“Pero para nosotros esto no es una admisión, sino más bien un intento del ejército israelí de justificar ante el mundo cómo cometió el crimen y cómo ejecutaron a Hind en vivo y a la vista de todo el mundo”, agregó.

Para Rajab, los militares están tratando de “justificar su postura ante el mundo, argumentando que lo ocurrido fue un error y que los soldados que lo cometieron serán procesados”.

La niña llamó al número de emergencia después de que el auto de su familia recibiera disparos cuando intentaban huir de Ciudad de Gaza ante el avance de las tropas israelíes.

Su cuerpo fue recuperado junto con los de seis familiares y dos socorristas de la Media Luna Roja enviados a buscarla.

A la izquierda, Joaquin Phoenix y Rooney Mara, productores ejecutivos de 'The Voice of Hind Rajab', de la tunecina Kaouther Ben Hania (al centro). (TIZIANA FABI/AFP)

“Justicia para los niños de Gaza”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que la apertura de la investigación penal muestra que el país es una democracia que respeta la ley y está comprometido con el Estado de derecho.

“Nosotros no confiamos en el sistema de justicia de Israel, no confiamos en ellos porque han cometido numerosos crímenes”, explicó la abuela de Rajab a la AFP.

Para ella, reconocieron el incidente porque estaba documentado, pero “muchos otros crímenes ocurrieron en Gaza que no fueron documentados”.

La ofensiva militar de Israel en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó más de 73.300 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que opera bajo la autoridad de Hamás. Estos datos son considerados fiables por la ONU.

La devastadora guerra comenzó con el ataque en territorio israelí de milicianos de Hamás del 7 de octubre que dejó 1.221 muertos, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Desde el alto al fuego que rige desde octubre, Israel controla más de un 60% del territorio, no cesan las muertes y los militares israelíes continúan disparando contra palestinos, que afirman que son combatientes.

Vehículo donde murió Hind Rajab. (-/AFP)

En cambio, el ejército israelí anunció el miércoles que no abrirá investigaciones penales sobre otros tres incidentes de alto perfil, que implican la muerte de siete empleados de World Central Kitchen y cuatro de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos sujetos a escrutinio internacional.

En la casa de la familia en Ciudad de Gaza, Rajab revisa viejas fotos en su teléfono, rodeada de una colección de juguetes de su nieta.

“Instamos a los países que son testigos de los crímenes que comete cada día la ocupación a que se solidaricen con el pueblo palestino y el pueblo de Gaza”, dijo.

“Pedimos justicia no solo para el caso de Hind pero también para los niños de Gaza, cuyos derechos son violados, cuyas vidas son segadas y que son el grupo más perseguido en Gaza”, concluyó.