Ejército de Israel abre proceso penal por la muerte de la niña Hind Rajab en Gaza

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí anunció este miércoles que abrió una investigación penal por la muerte de Hind Rajab, una niña de cinco años tiroteada en Gaza en 2024, un caso que tuvo una enorme repercusión internacional debido a una película nominada al Óscar que narra la historia.

El cuerpo de Rajab fue recuperado de un coche acribillado a balazos en Ciudad de Gaza días después de que la voz de la niña fuera captada por última vez en una desesperada llamada telefónica de varias horas a la Media Luna Roja Palestina el 29 de enero de 2024.

“Tras revisar las conclusiones y debido a presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente”, informó este miércoles el ejército.

La historia de esta niña palestina inspiró la laureada película francotunecina “La voz de Hind”, premiada con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia y nominada en la última edición de los Óscar a la mejor película extranjera.

Rajab había realizado la llamada de emergencia después de que el auto de su familia fue atacado cuando intentaban huir de Ciudad de Gaza en medio de un avance israelí en el norte del territorio palestino. La grabación de la llamada fue incluida en la película.

Su cuerpo fue recuperado junto con los de seis familiares y dos socorristas de la Media Luna Roja enviados a buscarla.

Auto donde murió Hind Rajab. (-/AFP)

El ejército israelí señaló este miércoles que su revisión del incidente indicaba que las tropas habían “disparado contra un vehículo que se acercaba a ellas mientras circulaba en contra de la alerta” dirigida a los residentes de la zona.

“Como resultado de los disparos, murieron cinco de los ocupantes del vehículo y sobrevivieron dos: Hind Rajab y su prima Layan Hamada”, señaló.

El ejército afirmó que, tras la llamada telefónica de Rajab y Hamada a los servicios de rescate, se coordinó el desplazamiento de una ambulancia de la Media Luna Roja Palestina con el fin de evacuar a las víctimas.

“Sin embargo, según las denuncias planteadas, a la llegada de la ambulancia al lugar del incidente, se disparó un proyectil en su dirección, lo que provocó la muerte de los dos paramédicos que viajaban en ella”, agregó.