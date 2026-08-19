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Ejército de Israel abre proceso penal por la muerte de la niña Hind Rajab en Gaza

El ejército de Israel abrió una investigación penal por el tiroteo en Gaza que mató a la niña palestina Hind Rajab y a dos socorristas en 2024

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Por AFP
La niña Hind Rajab falleció en un ataque israelí en 2024. (-/AFP)







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