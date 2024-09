Fallece Mario Gómez, el más longevo de los 33 mineros rescatados en Chile en 2010

El chileno Mario Gómez, conocido por ser uno de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en la mina San José, en el norte de Chile, falleció este sábado a los 74 años. Gómez fue el más longevo de los mineros rescatados en 2010, en un evento que capturó la atención del mundo entero.

La Funeraria La Candelaria, ubicada en Copiapó, región de Atacama, comunicó su fallecimiento a través de redes sociales, aunque no se ha revelado la causa exacta de su muerte. “Entregamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, expresó la empresa en su mensaje.

¿Quién fue Mario Gómez?

Mario Gómez tenía 63 años cuando ocurrió el derrumbe en la mina San José el 5 de agosto del 2010. Fue el noveno de los 33 mineros en ser rescatado luego de 69 días de permanecer bajo tierra. El dramático rescate fue seguido por más de mil millones de personas a través de Internet, y se convirtió en símbolo de esperanza y unidad para Chile.

El derrumbe en la mina de oro y cobre marcó un hito en la historia de la minería chilena, ya que a partir de entonces se implementaron nuevas medidas de seguridad en el sector. La empresa responsable, San Esteban, fue objeto de múltiples críticas, pero no enfrentó cargos por el accidente.

LEA MÁS: Película sobre mineros de Chile atrapados en el 2010 se estrena en agosto próximo

Mario Gómez sufría de silicosis y fue oxígeno-dependiente desde 2017 por el daño del 50% de sus pulmones luego del accidente.

La lucha de Mario Gómez contra la enfermedad

A lo largo de su vida, Gómez sufrió de silicosis, una enfermedad común entre los mineros que trabajaron muchos años en las profundidades de la tierra. En 2017, su situación empeoró y se volvió dependiente del oxígeno. En 2018, fue hospitalizado debido a una fibrosis pulmonar, resultado directo de la inhalación prolongada de polvo en la mina.

“Soy oxígeno-dependiente por el daño a más del 50% de mis pulmones. Empecé en la minería a los 14 años y el polvo en la San José agravó mi condición”, declaró Gómez en una entrevista en 2017. Pese a su enfermedad, continuó con su vida lo mejor que pudo, aunque con restricciones severas.

Video: Recordamos cómo hace 10 años rescataron a los 33 mineros atrapados en Chile

El legado de los 33 mineros

El rescate de los 33 mineros no solo trajo fama y reconocimiento internacional, sino que también les dejó profundas secuelas, tanto físicas como psicológicas. Muchos de los mineros sufrieron promesas incumplidas y, después del rescate, tuvieron dificultades para regresar a la vida laboral. Pese a haber sido considerados héroes, gran parte de ellos no volvió a trabajar en la minería debido a temores por parte de las empresas.

Las secuelas psicológicas tampoco desaparecieron. Luis Sepúlveda, uno de los compañeros de Gómez, mencionó en 2020: “A veces me despierto por la noche, creyendo que sigo en la mina. No puedo dormir, tengo miedo de no despertar”.

Mario Gómez y sus 32 compañeros restantes quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en una mina chilena el 5 de agosto del 2010.

Estafas y frustraciones posrescate

Además de las secuelas personales, los mineros enfrentaron problemas legales y económicos. Cedieron sus derechos para la realización de libros y películas, pero no recibieron compensación adecuada. Luis Urzúa, otro de los rescatados, lamentó: “Nos engañaron, quedamos con las manos vacías y seguimos luchando por recuperar nuestra dignidad”.

El caso de los 33 mineros dejó huella en la historia, mostrando la resistencia y fortaleza humana, pero también las deficiencias en la protección de los derechos laborales en la industria minera. La muerte de Mario Gómez cierra un capítulo en la historia de estos hombres, cuya hazaña sigue siendo recordada por millones en todo el mundo.

LEA MÁS: Bajo tierra: crítica de cine sobre el filme Los 33