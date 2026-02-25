El Mundo

Exrector de Harvard, Larry Summers, renunció a su puesto en la institución tras vinculación en caso Epstein

‘Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de haber seguido en comunicación con el señor Epstein’ externó Summers

Por AFP
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, renunció a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein (MANDEL NGAN/AFP)







