Bill Gates admite ‘grave error’ por vínculo con Jeffrey Epstein y reconoce aventuras extramatrimoniales

El cofundador de Microsoft aseguró ante empleados de la Fundación Gates que su relación con el financiero fue un error que afectó la labor filantrópica.

Por AFP
El filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla en un evento en Nueva Delhi el 19 de marzo de 2025. El multimillonario Bill Gates dijo a la AFP el 4 de diciembre de 2025 que es "trágico" que las muertes infantiles aumenten en todo el mundo por primera vez en este siglo porque los países occidentales ricos han recortado la ayuda internacional.
El filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates ,asegura que ´fue un gran error pasar tiempo con Epstein´ (ARUN SANKAR/AFP)







