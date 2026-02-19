El Mundo

Expríncipe Andrés sale de la comisaría y queda bajo investigación

Arresto se dio por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público vinculadas al caso Epstein

Por AFP
El príncipe Andrés de Gran Bretaña en la sede central de Cross Rail en Canary Wharf, al este de Londres, el 7 de marzo de 2011.
Andrés podía permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debía solicitar a los tribunales una prórroga, sin embargo, fue dejado en libertad bajo en investigación. (ANDREW COWIE/AFP)







Reino UnidoEpsteinArrestroLibertadTrumpExpríncipe Andrés
