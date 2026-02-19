Expríncipe Andrés sale de la comisaría y queda bajo investigación

Andrés podía permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debía solicitar a los tribunales una prórroga, sin embargo, fue dejado en libertad bajo en investigación.

Sandringham, Reino Unido. El expríncipe Andrés salió de la comisaría tras su arresto este jueves por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y el rey Carlos III, expresó que ‘la justicia debe seguir su curso’.

La policía local de Thames Valley informó en un comunicado que ‘el hombre arrestado fue liberado bajo investigación’, sin nombrar al sospechoso, como es costumbre en el país. Más temprano esta autoridad dio cuenta de la detención de ‘un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público’.

La cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil, conmocionado y con la mirada perdida.

Según la legislación de Reino Unido, Andrés podía permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debía solicitar a los tribunales una prórroga.

Carlos III declaró en un comunicado que en el caso de su hermano se seguirá un ‘proceso completo, justo y adecuado’ y, como estaba previsto, acudió en el centro de Londres a la inauguración de la Semana de la Moda de la capital británica, sin dar más declaraciones.

‘Una vergüenza’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el arresto es ‘muy triste’.

‘Creo que es una vergüenza. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste’, dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

El año pasado, Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor.

El 11 de febrero salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, transmitió informaciones confidenciales al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La fiscalía informó que está ‘en contacto’ con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió ‘un informe confidencial’ sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.