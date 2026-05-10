Exprimer ministro de Tailandia saldrá de prisión bajo libertad condicional

El exprimer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, en el Tribunal Supremo de Bangkok el 9 de setiembre de 2025. Ese mismo día, se ordenó el encarcelamiento del estadista más poderoso y controvertido del reino, en un momento crucial para su dinastía política, que se hallaba en peligro.

Bangkok. El exprimer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, recuperará su libertad este lunes tras cumplir parte de una condena por corrupción, en medio de la incertidumbre sobre un eventual regreso a la primera línea de la política tailandesa.

El magnate de las telecomunicaciones, de 76 años, permanecía detenido desde setiembre de 2025 y cumplía una pena de un año de prisión.

Según el departamento penitenciario, deberá acatar condiciones especiales, entre ellas el uso de un localizador electrónico.

Shinawatra es una de las figuras más influyentes y divisivas de la política tailandesa de las últimas décadas. Su maquinaria política ha mantenido una prolongada confrontación con las élites promilitares y monárquicas del país, que consideran sus políticas populistas una amenaza para el orden tradicional.

El partido Pheu Thai, vinculado a Shinawatra, ha impulsado a cuatro primeros ministros en los últimos 20 años y conserva un fuerte respaldo entre sectores rurales.

Thaksin gobernó entre 2001 y 2006, hasta que un golpe militar interrumpió su segundo mandato y lo llevó al exilio durante cerca de 15 años.

Regresó a Tailandia en 2023, cuando fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción y abuso de poder. Posteriormente, su pena fue reducida.

La influencia política de la familia Shinawatra se ha mantenido en el tiempo. Su hermana menor, Yingluck Shinawatra, ocupó el cargo de primera ministra entre 2011 y 2014 antes de ser destituida por el ejército.

Más recientemente, su hija Paetongtarn Shinawatra fue removida del poder en agosto de 2025, tras permanecer un año en el cargo.

La administración penitenciaria anunció a finales de abril que concedería libertad condicional a Thaksin debido a su avanzada edad y porque le restaba menos de un año de condena por cumplir.

La liberación ocurre en un momento complejo para el partido Pheu Thai, que sufrió en febrero su peor resultado histórico en unas elecciones legislativas.