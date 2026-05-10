El Mundo

Exprimer ministro de Tailandia saldrá de prisión bajo libertad condicional

Thaksin Shinawatra saldrá de prisión bajo libertad condicional tras cumplir parte de su condena por corrupción, entre dudas por su futuro político

EscucharEscuchar
Por AFP
El exprimer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, en el Tribunal Supremo de Bangkok el 9 de setiembre de 2025. Ese mismo día, se ordenó el encarcelamiento del estadista más poderoso y controvertido del reino, en un momento crucial para su dinastía política, que se hallaba en peligro.
El exprimer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, en el Tribunal Supremo de Bangkok el 9 de setiembre de 2025. Ese mismo día, se ordenó el encarcelamiento del estadista más poderoso y controvertido del reino, en un momento crucial para su dinastía política, que se hallaba en peligro. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Thaksin ShinawatraExprimer ministro de TailandiaLibertad condicionalCorrupción en Tailandia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.