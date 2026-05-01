El Mundo

Expertos de ONU piden ‘prueba de vida’ de líder indígena preso en Nicaragua

Crece el temor por posible muerte en prisión de Brooklyn Rivera.

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Por AFP
Daniel Ortega y Rosario Murillo, líderes de Nicaragua, saludan a la multitud durante la inauguración del paso elevado de Nejapa en Managua el 21 de marzo de 2019.
El caso de Brooklyn Rivera se ha convertido en un nuevo foco de críticas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de desapariciones forzadas y represión a opositores. (MAYNOR VALENZUELA/AFP)







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