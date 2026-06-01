Expertos de la ONU piden investigar la muerte de líder indígena encarcelado en Nicaragua

sta fotografía distribuida el 27 de mayo de 2026 por el medio oficial El 19 Digital muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama del hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua; él está preso desde 2023.

Ginebra, Suiza. El grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua pidió el lunes una investigación tras la muerte del exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua.

Rivera, de 73 años, fue detenido en septiembre de 2023 tras denunciar la situación de las poblaciones indígenas durante una conferencia internacional.

Este reconocido líder miskito, la etnia más importante de la costa caribeña de Nicaragua, murió por complicaciones de salud.

El grupo de expertos sobre Nicaragua “condenó de manera enérgica” su fallecimiento mientras se encontraba detenido.

“La desaparición forzada de Rivera bajo custodia del Estado configura un crimen internacional del cual el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”, afirmó en un comunicado Ariela Peralta, una de las expertas.

Estos expertos, mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de la organización, expresaron su “profunda preocupación” ante las informaciones que apuntan a que las autoridades tomaron control de sus restos, limitaron la participación de su familia durante su funeral, y detuvieron a varios familiares y simpatizantes que acudieron a rendirle homenaje.

“Conforme al Derecho Internacional, Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas”, pidió Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.

El 1 de mayo, otros expertos de la ONU exigieron al gobierno de Nicaragua que aportara pruebas de que Rivera seguía con vida.

Rivera era un dirigente del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Amnistía Internacional lo consideraba un “preso de conciencia” de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007, y Estados Unidos exigía su liberación.

“Desgraciadamente ha dejado este plano de vida”, aseguró el Ministerio de Salud nicaragüense en un comunicado publicado el domingo en medios oficialistas.

Según ese reporte, el “deterioro físico y neurológico” de Rivera fue “consecuencia de una bacteria generada por el virus del covid 19”.

Desde el exilio, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, rechazó en un comunicado la versión oficial según la cual el líder indígena estuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos momentos, y responsabilizó al gobierno del deterioro del estado de salud de su padre.

El 12 de marzo, el grupo de expertos sobre Nicaragua había pedido al gobierno que proporcionara información sobre la suerte y el lugar de detención de Brooklyn Rivera.