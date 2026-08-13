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Exigen investigación sobre condiciones a bordo de portaviones de Estados Unidos desplegado en Oriente Medio

Denuncian severos problemas de fontanería, racionamiento de comida y salud mental en el portaviones USS Abraham Lincoln tras romper récord de navegación

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Por AFP
El USS Abraham Lincoln, en una imagen de archivo.
El USS Abraham Lincoln, en una imagen de archivo. (MC3 Clint Davis/U.S. Navy)







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