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Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

Un helicóptero de EE. UU. atacó con misiles un buque de bandera panameña tras ignorar advertencias en el cerco a Irán

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Por AFP
Una mujer iraní se baña en el mar mientras se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.
Una mujer iraní se baña en el mar mientras se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (ATTA KENARE/AFP)







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