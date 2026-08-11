Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

Una mujer iraní se baña en el mar mientras se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.

Washington, Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos dijo el martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses.

Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación “ignorara” las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado publicado en X.

Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio.

El Centcom informó que hasta el martes se han desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco y han abordado otros dos.

Las fuerzas estadounidenses ya habían bloqueado los puertos iraníes entre el 13 de abril y el 18 de junio. En ese lapso inhabilitaron nueve barcos y desviaron 140 más, de acuerdo con el Centcom.

Irán ha exigido que Estados Unidos ponga fin al bloqueo de puertos como parte de sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es clave para el transporte de petróleo y gas mundial. El tráfico se desplomó debido a los ataques de Teherán contra barcos en la zona.