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Exdirector del FBI acusado de amenazar de muerte a Donald Trump

James Comey, exdirector del FBI, es acusado por haber publicado una foto en la que formó los números ’86 47′ con conchas marinas, una supuesta referencia al asesinato de Trump

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
El presidente estadounidense Donald Trump saluda junto al rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026.
El presidente estadounidense Donald Trump saluda junto al rey Carlos III de Gran Bretaña durante una ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca el 28 de abril de 2026. (CHRIS JACKSON/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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