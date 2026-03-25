Ex primer ministro de Israel pide a Corte Penal Internacional frenar violencia de colonos israelíes en Cisjordania

El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, solicita a la Corte Penal Internacional (CPI) intervenir ante la violencia de colonos israelíes en Cisjordania. Según el político, líder del país entre 2006 y 2009, las actuales autoridades han fracasado en contener la violencia y ponen en peligro a ambas sociedades.

“He decidido no solo no guardar silencio, sino también llamar la atención de la CPI en La Haya para que adopte medidas de aplicación de la ley y emita órdenes de arresto”, afirmó Olmert en una declaración a The Guardian.

El exjefe de gobierno, duro crítico de las políticas de los sucesivos gobiernos encabezados por el primer ministro Benjamin Netanyahu, exhorta a la Corte a procesar a los colonos violentos que están “asistidos, respaldados e inspirados por círculos gubernamentales” en su propósito expulsar ilegalmente a los palestinos de zonas de Cisjordania.

Incluso, Olmert compara los ataques con los que “en su día se dirigieron contra los judíos en Europa”.

La violencia de los colonos se incrementó gravemente después del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero.

El último fin de semana fue particularmente violento. Colonos israelíes incendiaron edificios y autos en la Cisjordania ocupada, denunciaron este domingo palestinos residentes en la zona tras los ataques, condenados asimismo por el ejército de Israel.

Los incendios presuntamente provocados se produjeron en la noche del sábado. Periodistas de la AFP vieron los restos carbonizados de una casa y varios vehículos quemados en la aldea de Fandaqumiya, al suroeste de Yenín.

Dolientes rezan ante el cuerpo de Amir Mutasem Odeh, un palestino de 28 años que, según informes, murió en un ataque de colonos israelíes el día anterior, durante el funeral en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada. (ZAIN JAAFAR/AFP)

Un centro médico fue incendiado en el pueblo de Jalud donde hay pintadas en hebreo en una mezquita. Hasán Al Zubi contó a la AFP que su casa en Fandaqumiya fue destruida por un ataque de unos 200 agresores llegados desde un asentamiento de colonos cercano.

“Si las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Israel no cumplen con su deber, quizá las autoridades legales internacionales hagan lo necesario para salvar a los palestinos y a nosotros de los actos criminales que están cometiendo terroristas judíos justo ante nuestros ojos”, afirmó Olmert en The Guardian.