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Evacúan aeropuerto en Australia por objeto sospechoso que resultó ser un objeto de uso común

“La persona que tenía la bolsa tampoco se mostró muy cooperativa con nosotros al principio”, dijo oficial a cargo.

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Por AFP
Terminal aérea de Avalon, Australia.
Terminal aérea de Avalon, Australia. (Novakreo/Wikimedia Commons)







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AFP

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