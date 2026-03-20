Ciencia

Desierto de Australia pasa de rojo a verde: imágenes satelitales revelan cambio inusual

Imágenes de la NASA muestran cómo lluvias excepcionales transformaron el paisaje árido de Australia central, activaron la vegetación y provocaron inundaciones en Alice Springs

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Por Silvia Ureña Corrales
El centro de Australia cambió de rojo a verde tras lluvias históricas en 2026, según imágenes satelitales de la NASA y datos meteorológicos oficiales.
El centro de Australia cambió de rojo a verde tras lluvias históricas en 2026, según imágenes satelitales de la NASA y datos meteorológicos oficiales. (Observatorio Terrestre de la NASA, tomada por Lauren Dauphin con datos MODIS de NASA EOSDIS LANCE y GIBS/Worldview/Observatorio Terrestre de la NASA, tomada por Lauren Dauphin con datos MODIS de NASA EOSDIS LANCE y GIBS/Worldview)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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