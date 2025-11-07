Ciencia

Dibujo gigante de silueta humana en el desierto de Australia aún intriga al mundo

El colosal geoglifo humano mide 3,5 km y sigue desconcertando a investigadores casi 30 años después de su hallazgo

Por O Globo / Brasil / GDA
Una figura humana gigante fue descubierta en el desierto australiano en 1998. Su origen sigue sin explicarse tras casi 30 años
Una figura humana gigante fue descubierta en el desierto australiano en 1998. Su origen sigue sin explicarse tras casi 30 años (NASA/Landsat 8)







