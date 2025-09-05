El Mundo

Europa estrena un monstruo de la computación para competir en la carrera de la inteligencia artificial

Jupiter es el primer superordenador de exaescala de Europa. Ubicado en Alemania, busca reforzar la posición europea en inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por AFP
German Chancellor Friedrich Merz gives a speech to officially inaugurate Europe's fastest supercomputer Jupiter.
German Chancellor Friedrich Merz gives a speech to officially inaugurate Europe's fastest supercomputer Jupiter on September 5, 2025 at the Supercomputing Centre of the Forschunszentrum Juelich interdisciplinary research centre in Juelich, western Germany. Jupiter is Europe's first "exascale" supercomputer -- meaning it will be able to perform at least one quintillion (or one billion billion) calculations per second. The computers' operators hope it can help the continent in everything from climate research to catching up in the artificial intelligence race. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (INA FASSBENDER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IAJupitersupercomputador
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.