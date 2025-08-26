Estuvo 30 horas atrapada en una habitación en China y fue rescatada gracias a mensaje escrito con su sangre

Una mujer en China fue rescatada tras escribir con su sangre un mensaje de auxilio en una almohada y lanzarlo desde un sexto piso. Un repartidor la salvó.

Una mujer logró ser rescatada tras permanecer encerrada durante 30 horas en una habitación de una casa de huéspedes en la ciudad de Leshan, provincia de Sichuan, China. La víctima, identificada como Zhou, había ingresado al lugar sin su teléfono móvil mientras realizaba labores de limpieza.

La puerta se trabó por un problema en la cerradura y no pudo abrirse desde el interior. Zhou quedó atrapada en el sexto piso del edificio, sin comida ni acceso a un baño.

Al no recibir auxilio tras múltiples intentos, la mujer optó por un recurso extremo: se mordió el dedo y con su sangre escribió un mensaje en una almohada, donde colocó la inscripción “110 625”. Posteriormente arrojó la almohada por la ventana con la esperanza de que alguien viera el mensaje.

El número “110” corresponde al sistema de emergencias en China y el “625” identificaba la habitación donde se encontraba atrapada.

El mensaje fue visto por Zhang Kun, un repartidor de comida que pasaba por el lugar. Al percatarse del llamado de auxilio, contactó de inmediato a la policía local.

Oficiales acudieron al sitio, derribaron la puerta y lograron rescatar a Zhou. En imágenes difundidas por medios locales, la mujer aparece en evidente estado de agotamiento, agradeciendo a los agentes tras haber estado atrapada desde la mañana del día anterior.

Las autoridades de Leshan recompensaron al repartidor con 3.000 yuanes ($420 aproximadamente) por su rápida acción, la cual resultó clave para el rescate.

