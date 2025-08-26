El Mundo

Estuvo 30 horas atrapada en una habitación en China y fue rescatada gracias a mensaje escrito con su sangre

Su ingeniosa señal escrita con sangre permitió que la policía actuara a tiempo

Por AFP
Una mujer en China fue rescatada tras escribir con su sangre un mensaje de auxilio en una almohada y lanzarlo desde un sexto piso. Un repartidor la salvó.
Una mujer en China fue rescatada tras escribir con su sangre un mensaje de auxilio en una almohada y lanzarlo desde un sexto piso. Un repartidor la salvó. (Canva/Canva)







