La abandonaron en el desierto, cavó un pozo para salvarse, y cuando la encontraron no podían creer lo que había con ella

Sandy fue hallada bajo tierra en Kuwait. Protegía a sus cachorros tras ser abandonada. El rescate impactó por lo que escondía.

Una historia de supervivencia y protección materna conmovió a cientos de personas tras conocerse el rescate de una perra en el desierto de Kuwait, donde las temperaturas llegaron a los 50 °C. El grupo de rescate Raf.kw actuó luego de recibir un video en el que se observaba al animal caminando solo en una zona completamente árida.

Al llegar al lugar, los rescatistas la encontraron bajo un tanque de agua, en un hueco que ella misma había excavado. La sorpresa fue mayor cuando notaron que no estaba sola.

La perra, bautizada como Sandy, había cavado un pozo bajo el tanque no solo para protegerse del calor sino también para resguardar a sus cachorros, a quienes mantenía ocultos entre la arena y piedras del lugar.

El equipo, liderado por una mujer identificada como Danna, relató que la madre los observaba con desconfianza, alternando la mirada entre ellos y sus crías. El grupo interpretó que su reacción mostraba preocupación por su camada.

Los rescatistas se acercaron de forma lenta. Le ofrecieron comida y le hablaron con tono suave. Luego de unos 15 minutos, lograron ganar su confianza y fue así como pudieron extraer a los cachorros con cuidado.

Una vez dentro de la jaula, Sandy se relajó. Su comportamiento cambió por completo. Pasó de estar a la defensiva a mostrarse tranquila. Esa actitud fue interpretada por el equipo como una señal de agradecimiento.

Tras su rescate, la familia completa fue llevada al refugio I Care Kuwait, dirigido por Elika Mansouri, una colaboradora cercana al grupo Raf.kw. El refugio se especializa en ubicar perros en hogares de Estados Unidos y Canadá.

En el lugar, Sandy aprendió a confiar nuevamente en las personas. Fue adoptada por una mujer llamada Brianna, a quien acompañaba a todos lados.

Sus tres cachorros, llamados Zeus, Zaydar y Zack, también encontraron hogar. Fueron adoptados por una familia canadiense y actualmente viven en condiciones estables.

El rescate de Sandy y sus crías evidenció el instinto de protección animal y la importancia de la intervención humana en situaciones de abandono extremo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.