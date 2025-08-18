Mascotas

Los abandonaron porque eran ‘demasiado’ para cuidar, y al rescatarlos descubrieron un secreto impactante

Dos caniches en condiciones críticas fueron dejados en el abandono, pero una sorprendente revelación cambió el rumbo de su historia

Por La Nación / Argentina / GDA
Dos caniches fueron abandonados con un pelaje enmarañado. Durante el rescate, revelaron un tierno y sorprendente secreto.
Dos caniches fueron abandonados con un pelaje enmarañado. Durante el rescate, revelaron un tierno y sorprendente secreto. (The Dodo/Fotocaptura de video)







