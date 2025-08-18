Los abandonaron porque eran ‘demasiado’ para cuidar, y al rescatarlos descubrieron un secreto impactante

Dos caniches fueron abandonados con un pelaje enmarañado. Durante el rescate, revelaron un tierno y sorprendente secreto.

Dos perros de raza caniche, un macho y una hembra, fueron abandonados debido a que representaban “demasiado” trabajo para sus anteriores dueños en Georgia, Estados Unidos.

El abandono ocurrió en un estado de total descuido. Ambos animales presentaban un pelaje tan enredado y sucio que se asemejaba a un “nido de pájaros”.

LEA MÁS: Aumenta la expectativa de vida en perros y gatos: cómo cuidarlos cuando envejecen

El grupo de rescate Lucks Rescue, especializado en atención animal, respondió al llamado para atender el caso. Al llegar, el equipo encontró a los perros con una capa de pelo tan apelmazado que ocultaba por completo su apariencia real. Moverlos resultaba doloroso para los animales, según evidenció un video compartido por el medio The Dodo.

Uno de los rescatistas retiró con dificultad al macho del automóvil. Su cuerpo estaba completamente oculto bajo el pelo sucio. El video mostró cómo la situación afectaba directamente la movilidad y bienestar de ambos animales.

Durante la revisión, los voluntarios notaron algo particular en la hembra. Una de las integrantes del equipo señaló que “tenía un secreto”. Ese secreto fue revelado tras el procedimiento veterinario y de limpieza.

La primera prioridad fue retirar el pelaje dañado. El equipo utilizó una máquina eléctrica para cortar y remover grandes cantidades de pelo endurecido. A medida que avanzaban con el corte, el verdadero tamaño de los perros comenzó a salir a la luz: eran mucho más pequeños y delgados de lo que el pelaje daba a entender.

El cambio fue evidente tras varias horas de trabajo. Ambos perros mostraron signos de alivio y tranquilidad. Fue en ese momento que los rescatistas confirmaron el “secreto” de la perra: estaba embarazada. Las imágenes mostraron su vientre notoriamente abultado por la presencia de varios cachorros.

El descubrimiento añadió una dimensión aún más sensible al caso, ya que no se trataba únicamente de dos vidas rescatadas, sino de toda una familia que necesitaba atención y protección.

A pesar del abandono y la negligencia, los perros demostraron ser afectuosos e inteligentes. El video los mostró receptivos al contacto humano y con disposición a socializar. Esta actitud está alineada con las características propias de la raza caniche, reconocida por su inteligencia y docilidad.

Ya con el pelaje limpio y el cuerpo libre de enredos, ambos animales iniciaron el proceso para encontrar un hogar definitivo. Los voluntarios los bautizaron como Charles y Diana, y expresaron su esperanza de que quien los adopte pueda también cuidar de los futuros cachorros.

LEA MÁS: Un gran danés viajó en avión junto a pasajeros sin pagar asiento: esto fue lo que pasó

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.