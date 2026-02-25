El Mundo

Estos son los países que incluye la nueva gira internacional del papa León XIV

Viaje del pontífice incluirá una visita inédita para el líder de la Iglesia Católica.

EscucharEscuchar
Por AFP
Pope Leo XIV sprinkles the head of a Cardinal with ashes during the celebration of Ash Wednesday at the Church of Saint Sabina in Rome on February 18, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Pope Leo XIV sprinkles the head of a Cardinal with ashes during the celebration of Ash Wednesday at the Church of Saint Sabina in Rome on February 18, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papa León XIVLeón XIVVaticanocatolicismoIglesia CatólicaEspaña
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.