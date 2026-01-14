Estos son los países de Latinoamérica a los que Estados Unidos congela las visas de inmigrante

La suspensión de visas de inmigrante en Estados Unidos impacta a siete países de América Latina y forma parte de un endurecimiento migratorio sin fecha de cierre.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos varios de América Latina como Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

La medida forma parte de una estrategia para endurecer la política migratoria y frenar el ingreso de personas consideradas con riesgo de convertirse en una carga pública para el Estado estadounidense.

La decisión, confirmada por el Departamento de Estado y adelantada por Fox News, entrará en vigor el 21 de enero y tendrá duración indefinida. El gobierno estadounidense indicó que la suspensión se mantendrá mientras se revisan los procedimientos de selección y verificación de los solicitantes de residencia permanente.

Según la información oficial, el objetivo consiste en garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica para los contribuyentes estadounidenses.

Países latinoamericanos bajo la medida

Entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la suspensión figuran Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, Belice y Uruguay. La decisión también alcanza a varias naciones del Caribe que mantienen relaciones históricas con Estados Unidos.

El congelamiento de visas de inmigrante también alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

La lista total divulgada por Fox News y confirmada por funcionarios estadounidenses incluye países de África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente, además de América Latina. En el caso regional, México y Chile no aparecen en el listado difundido por la prensa.

El Departamento de Estado aclaró que la medida no afecta las visas de turismo ni de negocios, ni otros permisos temporales.

El gobierno estadounidense explicó que la suspensión apunta a inmigrantes que, según sus registros, reciben prestaciones sociales en niveles considerados inaceptables. Funcionarios del Departamento de Estado señalaron que el proceso se pausará hasta completar una reevaluación integral del sistema migratorio.

La Casa Blanca mencionó países como Somalia, Haití, Irán y Eritrea dentro del grupo afectado. También se incluyeron naciones con relaciones amistosas con Washington como Brasil, Egipto y Tailandia, de acuerdo con fuentes oficiales.

Un informe del centro de estudios Brookings Institution señaló que, tras las políticas migratorias restrictivas, Estados Unidos registró por primera vez en al menos 50 años una migración neta negativa. En 2025, el número de personas que abandonó el país superó al de quienes ingresaron.

El estudio advirtió que esta tendencia podría continuar en 2026 y generar efectos relevantes en la macroeconomía estadounidense, con impactos en el crecimiento del empleo, el PIB y el consumo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue revisada por un editor para asegurar su precisión.