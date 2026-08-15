El Mundo

Estos son los daños reportados en España por el terremoto de Granada con magnitud 5

Trece réplicas fueron sentidas por la población y cinco templos de Granada registraron daños en su interior

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Por Jailine González Gómez y Europa Press
Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada.
Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. (Francisco J. Olmo/Europa Press)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

Europa Press

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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