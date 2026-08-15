Estos son los daños reportados en España por el terremoto de Granada con magnitud 5

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada.

Granada registró 98 eventos posteriores al terremoto ocurrido durante la madrugada de este sábado 15 de agosto, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España. Trece de ellos fueron sentidos por la población y la réplica de mayor magnitud alcanzó 3,3.

Las autoridades no reportaron daños personales, pero sí afectaciones materiales. En la ciudad de Granada, el Ayuntamiento atendía 86 incidencias y mantenía bajo revisión varios edificios, aunque las primeras inspecciones no detectaron daños estructurales.

La réplica de magnitud 3,3 ocurrió unas cinco horas después del terremoto principal. El IGN indicó que todos los eventos posteriores se produjeron a profundidades inferiores a los 10 kilómetros.

El terremoto principal ocurrió a la 1:04 a. m. y tuvo su epicentro al noreste de Alhendín, a unos ocho kilómetros al suroeste de la ciudad de Granada. El IGN informó de una magnitud de 4,8, mientras que otras autoridades citadas por Europa Press se refirieron al movimiento como de magnitud 5.

Según más de 10.000 cuestionarios recibidos por el IGN, el movimiento se sintió en Andalucía central y oriental, así como en algunas localidades de la Región de Murcia, el sur de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Los ciudadanos reportaron daños no estructurales y caídas de objetos en varias construcciones de la zona cercana al epicentro, según el IGN.

Azulejos rotos en una iglesia de Granada, España, tras el terremoto de magnitud 5. (ENRIQUE FAJARDO/AFP)

En Granada, la alcaldesa Marifrán Carazo informó de que las centralitas de la Policía Local y los Bomberos recibieron numerosas llamadas después del terremoto.

La Policía Local contabilizó 225 llamadas, de las cuales 151 correspondieron a emergencias, principalmente por crisis de ansiedad y nerviosismo, en especial entre personas mayores. Este cuerpo realizó 53 servicios de urgencia en las calles.

Los Bomberos recibieron otras 220 llamadas y efectuaron 33 actuaciones de urgencia. En total, el Ayuntamiento mantenía 86 incidencias bajo atención prioritaria.

Carazo indicó que 16 arquitectos municipales estaban activados para evaluar inmuebles. Las autoridades revisaban de manera específica dos edificios del distrito Zaidín y recibían consultas relacionadas con grietas y posibles desprendimientos.

La alcaldesa señaló que las primeras inspecciones no mostraban daños estructurales en los edificios de la capital, aunque continuaban las revisiones en el distrito Zaidín.

También se registraron daños en cinco templos católicos de la ciudad, según informó la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada.

Los inmuebles afectados son la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, la Parroquia de Santa María Magdalena, la Iglesia de San Miguel Bajo, la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia y la Parroquia Santos Justo y Pastor.

El Arzobispado de Granada solicitó que los templos no abran al culto hasta que se realicen las revisiones correspondientes, debido a que todavía se desconocía la magnitud de las afectaciones.

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