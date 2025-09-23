Estos son los 3 artículos que no puede llevar en su maleta si viaja a Estados Unidos

Tres artículos comunes quedaron prohibidos en el equipaje documentado para vuelos a Estados Unidos. La TSA impone multas de hasta $17.000.

Viajar a Estados Unidos implica respetar nuevas restricciones de seguridad que afectan el equipaje documentado. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) prohibió tres artículos que muchas personas utilizan a diario, por considerarlos un riesgo en vuelos comerciales.

La TSA, como entidad federal responsable de los controles de seguridad en aeropuertos, evalúa constantemente qué artículos representan una amenaza para pasajeros y aeronaves.

Aunque algunos puedan parecer inofensivos, ciertas condiciones podrían convertirlos en detonantes de incendios, explosiones o instrumentos peligrosos.

Los tres artículos prohibidos en la maleta documentada

La agencia estadounidense actualizó recientemente su reglamento y agregó tres objetos de uso personal a su lista de restricciones en equipaje documentado:

Rizadores y planchas de pelo inalámbricas que funcionen con gas butano Rizadores y planchas de pelo inalámbricas con baterías de litio o iones de litio Recargas de gas butano o cartuchos de repuesto para estos dispositivos

Según la TSA, estos dispositivos pueden encenderse accidentalmente dentro de la bodega del avión, lo cual aumentaría el riesgo de incendios durante el vuelo.

¿Pueden llevarse en el equipaje de mano?

Sí. La TSA permite transportar estos dispositivos en la cabina, siempre que estén protegidos con una funda de seguridad, para reducir cualquier posibilidad de activación accidental.

En contraste, los rizadores y planchas de pelo que tienen cable eléctrico no presentan ninguna restricción. Estos pueden empacarse tanto en el equipaje documentado como en el de mano.

¿Cuánto cuesta una multa por incumplir esta regla?

Transportar cualquiera de estos artículos en el equipaje facturado podría significar una multa de hasta $17.000. Sin embargo, la cifra puede aumentar si las autoridades determinan que existió una agravante en la infracción.

Otros objetos que también están prohibidos en el equipaje documentado

Además de los dispositivos anteriores, la TSA mantiene restricciones sobre otros productos que podrían poner en riesgo la seguridad del vuelo. Entre ellos destacan:

Bebidas alcohólicas con una concentración mayor al 70 % de alcohol

Explosivos y fuegos artificiales , como petardos o artefactos de impacto

, como petardos o artefactos de impacto Sustancias químicas peligrosas , incluyendo cloro en cualquier presentación

, incluyendo cloro en cualquier presentación Armas de fuego, réplicas, municiones y objetos inflamables

Gas pimienta, dinamita, cuchillas o herramientas como taladros

Objetos afilados, como navajas y tijeras con hojas mayores a 10 cm

Líquidos, geles y aerosoles en la cabina que no cumplan con la regla de los 100 ml o que no estén dentro de una bolsa transparente con capacidad máxima de 1 litro

Cumplir con estas directrices permite evitar multas elevadas y garantiza la seguridad en el trayecto aéreo.

