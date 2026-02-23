Estos serían los cinco candidatos para reemplazar a El Mencho en Cartel Jalisco Nueva Generación, según experto

Vista de un muro acribillado a balazos con las iniciales del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la entrada de la comunidad de Aguililla, estado de Michoacán, México, el 23 de abril de 2021.

México, México. El jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, objetivo prioritario del Gobierno Federal y fugitivo buscado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dirigió el cártel que se expandió por el territorio nacional durante la última década y fue abatido en Tapalpa, Jalisco, por fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Falleció hoy durante su traslado a Ciudad de México.

El CJNG fue señalado de tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de lavado de dinero, por lo que es “una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México”, de acuerdo con la DEA y figura como una de las amenazas más importantes para la seguridad, según la Agencia.

La dirección del Cártel estuvo a cargo de Oseguera Cervantes desde su fundación.

Antes del anuncio oficial sobre la muerte de 'El Mencho', grupos armados incendiaron automóviles y camiones para bloquear varias vías en Jalisco como reacción a un operativo federal en la zona. (ULISES RUIZ/AFP)

Herederos del CJNG

En entrevista con El Universal, expertos en Seguridad plantean dos escenarios para la organización criminal CJNG en un futuro cercano: una reestructuración interna o una fragmentación, ambas, aseguran, implican el recrudecimiento de la violencia y una posible diversificación criminal.

Contrario a lo que se ha visto en otros grupos criminales, en específico la familia Guzmán, Nemesio Oseguera ”no tiene un heredero”, asegura Erick Ruiz, experto en Seguridad Nacional, “no hay un liderazgo visible identificado”, lo que puede llevar a la fragmentación del grupo criminal, dijo.

Víctor Sánchez, especialista en Seguridad Pública aseguró que “es difícil que se parta el Cártel”, lo que es probable, dijo, es que algún liderazgo regional trate de separarse, “pero que la mayor parte del Cártel siga con alguno de los liderazgos” que surjan.

Pese a que es difícil saber lo que pasará al interior de la organización criminal ilegal, el especialista aseguró que siempre puede haber operadores inconformes, y las “transiciones tersas” no son comunes.