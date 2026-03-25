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‘Esto podría convertirse en la peor crisis industrial que se recuerde’: La dura advertencia de la Cámara de Comercio Internacional

Secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton, expone sus preocupaciones para la economía global. Estas son sus advertencias.

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Por AFP
Imagen de un buque portacontenedores de gran tamaño navegando por el Canal de Panamá, acompañado de un remolcador. La embarcación transporta cientos de contenedores con mercancía internacional.
Un buque portacontenedores navega por el Canal de Panamá, transportando mercancías a nivel global. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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