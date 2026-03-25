‘Esto podría convertirse en la peor crisis industrial que se recuerde’: La dura advertencia de la Cámara de Comercio Internacional

Un buque portacontenedores navega por el Canal de Panamá, transportando mercancías a nivel global.

Yaundé, Camerún. La guerra en Oriente Medio podría engendrar “la peor crisis industrial” que se recuerde, advirtió este miércoles el jefe de la Cámara de Comercio Internacional en Camerún.

“Desde el punto de vista de las empresas, creemos que esto podría convertirse en la peor crisis industrial que se recuerde. No solo debido al aumento de los precios de la energía, sino también porque la producción industrial en sí misma está perturbada y desorganizada por las penurias de gas y otros insumos esenciales”, declaró el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton.

Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio ya afectan a numerosos sectores.

“El director de la Agencia Internacional de la Energía advirtió que el mundo se enfrenta a una crisis energética más grave que los choques petroleros de los años 1970”, destacó Denton en un panel junto a la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

En lo que respecta a las empresas, el diagnóstico es alarmante, aseguró.

“Ya vemos a grandes empresas invocar la fuerza mayor en sus contratos de suministro y reducir su producción, mientras que las penurias repercuten en la energía, la química y otras cadenas de suministro críticas”, detalló el alto cargo.

Teherán ha cerrado casi por completo el estrecho de Ormuz, por el cual transitaba una quinta parte de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado hasta que estalló la guerra, desencadenada por los ataques estadounidense-israelíes en Irán el 28 de febrero.

Según Denton, las consecuencias de la crisis no se limitan a la industria, sino que también afectan a la agricultura, a través del comercio de fertilizantes.

“Las perturbaciones en el comercio de fertilizantes crean ahora un riesgo muy real para la próxima temporada de cosechas, con agricultores en todo el mundo –y quizás especialmente en África– enfrentándose a escasez de suministros y aumentos de precios”, afirmó.

Según la OMC, el bloqueo del estrecho de Ormuz ha perjudicado los suministros de fertilizantes, que son esenciales para la agricultura mundial. Un tercio de las exportaciones mundiales de estas sustancias suelen pasar por esta vía navegable.

“Es vital que la comunidad internacional haga todo lo posible para restablecer la navegación comercial de manera segura en el Golfo” y que “actúe rápidamente para mitigar los daños previsibles para la economía real”, insistió Denton.