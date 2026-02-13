El Mundo

Esto es lo que invertirá Estados Unidos en centros de detención de migrantes

La policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) planea adquirir y convertir en centros de detención de migrantes.

EscucharEscuchar
Por AFP
Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026.
Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICEpolicía migratoriaEstados Unidoscentros de detención
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.