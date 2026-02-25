Esto dijo Trump sobre la sentencia que anuló sus aranceles globales

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump arremetió este martes contra el fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló sus aranceles globales, criticando la decisión frente a varios jueces que la habían respaldado.

La sentencia del máximo tribunal, publicada hace cuatro días, fue “muy desafortunada”, dijo Trump en su discurso sobre el estado de la Unión en el Congreso.

Trump aseguró que los socios comerciales de Estados Unidos están interesados en “mantener el acuerdo que ya negociaron”, ya que él tenía el poder de “empeorarles” aún más las cosas.