Este país vetó uso de redes sociales entre menores de 16 años, pero su uso más bien repuntó

¿Por qué no ha funcioando como se esperaba el veto en Australia?

Sídney, Australia. Los menores de 16 años en Australia están aumentando su uso de aplicaciones de redes sociales como Instagram y TikTok pese a una prohibición pionera en el mundo, mostraron este miércoles los datos proporcionados por una empresa de software de control parental.

Australia implementó en diciembre una legislación que prohíbe a los niños el acceso a esas plataformas. Reino Unido, Francia y otros países han seguido su ejemplo.

El uso de las redes sociales por parte de los jóvenes inicialmente disminuyó de manera generalizada cuando se implementaron las restricciones legales, revelaron los datos de la aplicación de control parental Qustodio.

Desde entonces, sin embargo, su actividad en esos sitios ha repuntado, incluso hasta acercarse a los niveles previos a la prohibición en el caso de algunas aplicaciones.

El uso de TikTok, Instagram y Snapchat entre los niños de 10 a 12 años y de 13 a 15 años está en aumento, de acuerdo con las cifras de Qustodio.

En el caso de la plataforma de videos cortos TikTok, el 25,9% de los jóvenes de 13 a 15 años sigue utilizando la aplicación, apenas un punto porcentual menos que antes de que entrara en vigor la medida.

Su utilización entre los niños de 10 a 12 años se situó apenas 0,06 puntos porcentuales por debajo del nivel anterior al veto.

“Podrían estar accediendo a estas plataformas mediante VPN o ocultando su edad”, señaló Yasmin London, experta global en seguridad en línea de Qustodio.

“Pero en realidad podría ser tan simple como que simplemente están accediendo a estas aplicaciones porque las restricciones no están funcionando”, añadió.

Los datos también mostraron que los niños recurren cada vez más a la plataforma de mensajería WhatsApp, que no se ve afectada por la prohibición.

Qustodio indicó que los datos se recopilaron mediante un análisis anónimo del uso mensual de las aplicaciones de redes sociales entre los niños.