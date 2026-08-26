El Mundo

Este país vetó uso de redes sociales entre menores de 16 años, pero su uso más bien repuntó

El uso de redes sociales en menores repunta pese a las restricciones. Descubra qué aplicaciones usan y las fallas en el veto estatal

EscucharEscuchar
Por AFP
Añadir La Nación como fuente preferida en
Cuentas simuladas de menores accedieron rápidamente a contenido violento y sexualizado en redes sociales, según una investigación internacional.
¿Por qué no ha funcioando como se esperaba el veto en Australia? (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Australiaredes socialesvetomenores de edad
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.