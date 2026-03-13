Estas son las 20 mejores universidades de Centroamérica en 2026

El ranking QS 2026 revela cuáles son las universidades mejor posicionadas de Centroamérica y cómo se distribuyen por país. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal

El QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2026 evaluó casi 500 universidades de 26 países y territorios de la región, con una metodología adaptada a las condiciones de América Latina y el Caribe. La edición más reciente del ranking permite observar cómo se distribuyen las universidades mejor posicionadas en cada subregión.

La Universidad de Costa Rica encabeza el listado centroamericano y se ubica en el puesto 19 de toda América Latina, lo que la convierte en la universidad mejor posicionada de la subregión. Es, además, la única institución centroamericana dentro del top 20 latinoamericano, con resultados sólidos en reputación académica, redes de investigación e impacto web.

Costa Rica domina el ranking subregional

Costa Rica concentra cinco de las 20 universidades mejor ubicadas de Centroamérica. Junto a la UCR figuran el Tecnológico de Costa Rica (puesto 91), la Universidad Nacional de Costa Rica (puesto 96), la Universidad Latina de Costa Rica (puesto 150) y ULACIT (puestos 191–200). Este desempeño consolida al país como el sistema universitario más competitivo de la subregión.

Guatemala y Panamá sostienen presencia constante

Guatemala aporta varias instituciones al top 20 centroamericano. La mejor posicionada es la Universidad de San Carlos de Guatemala (puesto 136), seguida por la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad Galileo.

Panamá coloca a la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Católica Santa María la Antigua dentro del listado, principalmente en los tramos medios y bajos del ranking regional.

Honduras, El Salvador y Nicaragua

Honduras figura con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Tecnológica Centroamericana. El Salvador aparece con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Católica de El Salvador y la Universidad de El Salvador. Nicaragua suma una institución: la Universidad Centroamericana.

Las 20 mejores universidades de Centroamérica – QS 2026

Universidad de Costa Rica – puesto 19 Tecnológico de Costa Rica – puesto 91 Universidad Nacional de Costa Rica – puesto 96 Universidad de San Carlos de Guatemala – puesto 136 Universidad Latina de Costa Rica – puesto 150 Universidad del Valle de Guatemala – puestos 151–160 Universidad Tecnológica de Panamá – puestos 151–160 Universidad de Panamá – puestos 181–190 Universidad Rafael Landívar – puestos 181–190 ULACIT – puestos 191–200 Universidad Francisco Marroquín – puestos 201–250 Universidad Nacional Autónoma de Honduras – puestos 201–250 Universidad Tecnológica Centroamericana – puestos 201–250 Universidad Autónoma de Chiriquí – puestos 301–350 Universidad Católica Santa María la Antigua – puestos 301–350 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” – puestos 301–350 Universidad Galileo – puestos 351–400 Universidad Católica de El Salvador – puesto 401+ Universidad Centroamericana (Nicaragua) – puesto 401+ Universidad de El Salvador – puesto 401+

El ranking QS regional evalúa reputación académica, reputación entre empleadores, proporción de docentes con doctorado, redes internacionales de investigación e impacto digital. En el caso centroamericano, los resultados muestran una fuerte concentración del desempeño en Costa Rica, así como brechas persistentes frente a Sudamérica, especialmente en investigación y producción científica.