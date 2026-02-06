Estas son las 20 mejores universidades de Latinoamérica en 2026

El ranking QS 2026 revela cuáles son las universidades líderes de la región. La Pontificia Universidad Católica de Chile encabeza la lista.

Las mejores universidades de Latinoamérica en 2026 fueron definidas por el QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean, una medición regional que evaluó casi 500 instituciones de educación superior en 26 países y territorios.

A diferencia del ranking global, esta medición pone mayor peso en variables clave para la región. Entre ellas destacan la proporción de personal académico con doctorado y el impacto digital de las instituciones. El objetivo es capturar fortalezas y desafíos propios de América Latina y el Caribe.

El contexto regional también influye. El crecimiento de una clase media que busca títulos orientados al empleo, junto con flujos internacionales de estudiantes atraídos por costos más bajos y políticas de visado menos restrictivas, está redefiniendo el mapa universitario.

Las 20 universidades mejor posicionadas

A continuación, las instituciones que lideran el ranking regional 2026:

Pontificia Universidad Católica de Chile Universidade de São Paulo Universidade Estadual de Campinas Tecnológico de Monterrey Universidade Federal do Rio de Janeiro Universidade Estadual Paulista Universidad de Chile Universidad de los Andes Universidad Nacional Autónoma de México Universidad de Buenos Aires Universidad de Concepción Universidad Nacional de Colombia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Universidade Federal de Minas Gerais Pontificia Universidad Católica del Peru Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidad de Santiago de Chile Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Costa Rica Universidad de Antioquia

Qué mide el ranking y por qué importa

El ranking regional se construye a partir de cinco grandes ejes: investigación, docencia, empleabilidad, impacto digital e internacionalización.

Los indicadores con mayor peso son:

Reputación académica (30%) , basada en una encuesta global con más de 130.000 respuestas.

, basada en una encuesta global con más de 130.000 respuestas. Reputación entre empleadores (20%) , clave en una región donde la empleabilidad es una preocupación central.

, clave en una región donde la empleabilidad es una preocupación central. Red internacional de investigación (10%) , que mide la diversidad de colaboraciones científicas.

, que mide la diversidad de colaboraciones científicas. Personal académico con doctorado (10%), considerado un indicador directo de calidad educativa.

Este enfoque explica por qué universidades con fuerte tradición investigativa y redes internacionales consolidadas tienden a ocupar los primeros lugares.