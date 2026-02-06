Estas son las 20 mejores universidades de Latinoamérica en 2026

Las mejores universidades de Latinoamérica en 2026 fueron definidas por el QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean, una medición regional que evaluó casi 500 instituciones de educación superior en 26 países y territorios.
A diferencia del ranking global, esta medición pone mayor peso en variables clave para la región. Entre ellas destacan la proporción de personal académico con doctorado y el impacto digital de las instituciones. El objetivo es capturar fortalezas y desafíos propios de América Latina y el Caribe.
El contexto regional también influye. El crecimiento de una clase media que busca títulos orientados al empleo, junto con flujos internacionales de estudiantes atraídos por costos más bajos y políticas de visado menos restrictivas, está redefiniendo el mapa universitario.
Las 20 universidades mejor posicionadas
A continuación, las instituciones que lideran el ranking regional 2026:
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Universidade de São Paulo
- Universidade Estadual de Campinas
- Tecnológico de Monterrey
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Universidade Estadual Paulista
- Universidad de Chile
- Universidad de los Andes
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Universidad de Buenos Aires
- Universidad de Concepción
- Universidad Nacional de Colombia
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Universidade Federal de Minas Gerais
- Pontificia Universidad Católica del Peru
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Universidad de Santiago de Chile
- Pontificia Universidad Javeriana
- Universidad de Costa Rica
- Universidad de Antioquia
Qué mide el ranking y por qué importa
El ranking regional se construye a partir de cinco grandes ejes: investigación, docencia, empleabilidad, impacto digital e internacionalización.
Los indicadores con mayor peso son:
- Reputación académica (30%), basada en una encuesta global con más de 130.000 respuestas.
- Reputación entre empleadores (20%), clave en una región donde la empleabilidad es una preocupación central.
- Red internacional de investigación (10%), que mide la diversidad de colaboraciones científicas.
- Personal académico con doctorado (10%), considerado un indicador directo de calidad educativa.
Este enfoque explica por qué universidades con fuerte tradición investigativa y redes internacionales consolidadas tienden a ocupar los primeros lugares.