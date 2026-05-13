Estanque reflectante del monumento a Lincoln levanta nuevo escándalo para Trump por costos e intervención

Washington, Estados Unidos. El estanque reflectante del monumento a Lincoln provoca nueva polémica por las renovaciones de Donald Trump. Una fundación presentó este lunes una demanda contra el proyecto del presidente estadounidense de pintar de azul brillante el estanque, junto al Monumento a Lincoln, uno de sus varios intentos de remodelación en Washington.

La demanda presentada por la Fundación Paisaje Cultural contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales busca detener el revestimiento del espejo de agua del National Mall.

El Estanque Reflectante, de 610 metros, es un importante monumento de Washington. Fue construido entre 1922 y 1923.

Trump ordenó que se vuelva a pavimentar y sea pintado de color “azul bandera estadounidense” para conmemorar el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Las obras, que el magnate multimillonario del sector inmobiliario inspeccionó personalmente la semana pasada, ya han comenzado. La acción presentada por la fundación busca detenerlas.

Por otra parte, según el New York Times, hasta mayo de 2026, el costo para reparar y pintar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln se ha elevado a $13,1 millones, más de siete veces la estimación inicial de $1,8 millones. El proyecto, adjudicado sin licitación a Atlantic Industrial Coatings, incluye reparar filtraciones y pintar el estanque de “azul bandera estadounidense” con motivo del 250.º aniversario.

En su demanda, la organización sin fines de lucro afirmó que el color oscuro de la base de la piscina “crea la extensa imagen en espejo del Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington que millones de visitantes contemplan cada año”.

“La oscura pila acromática de color gris no era algo incidental en el diseño”, sostiene. “Era el diseño”.

La fundación acusa a la administración de “alterar el carácter histórico del Estanque Reflectante sin seguir los procedimientos de cumplimiento obligatorio establecidos por el Congreso”.

Asegura que la “profanación” del Estanque Reflectante es “parte de un patrón” de proyectos de remodelación de Trump que incluyen la destrucción del Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a un enorme salón de baile.

El proyecto del salón de baile también es objeto de una batalla legal.

Trump además ha presentado recientemente planes para construir un enorme arco de triunfo en la capital del país para conmemorar el aniversario de la independencia, el 4 de julio.

Desde que asumió el cargo, el mandatario también ha cubierto con asfalto el césped del Jardín de Rosas en la Casa Blanca y ha llenado el Despacho Oval de decoraciones doradas.