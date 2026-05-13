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Estanque reflectante del monumento a Lincoln levanta nuevo escándalo para Trump por costos e intervención

El costo para reparar y pintar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln se ha elevado a $13,1 millones, más de siete veces la estimación inicial. Conozca el proyecto.

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Por Fernando Chaves Espinach y AFP

Washington, Estados Unidos. El estanque reflectante del monumento a Lincoln provoca nueva polémica por las renovaciones de Donald Trump. Una fundación presentó este lunes una demanda contra el proyecto del presidente estadounidense de pintar de azul brillante el estanque, junto al Monumento a Lincoln, uno de sus varios intentos de remodelación en Washington.








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Donald TrumpEstanque reflectante del monumento a LincolnWashington, D. C.Estados Unidos
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

AFP

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