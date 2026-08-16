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Estados Unidos y Hamás discuten en Egipto futuro del alto el fuego en Gaza

Egipto recibió a representantes de Washington y Hamás, en momentos en que las partes buscan avanzar en la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

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Por AFP
Palestinos recogen los escombros tras bombardeo de Israel en Deir al-Balah, Gaza, que dejó dos muertos este 29 de julio.
Palestinos recogen los escombros tras bombardeo de Israel en Deir al-Balah, Gaza, que dejó dos muertos este 29 de julio. (EYAD BABA/AFP)







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