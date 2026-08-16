Estados Unidos y Hamás discuten en Egipto futuro del alto el fuego en Gaza

Palestinos recogen los escombros tras bombardeo de Israel en Deir al-Balah, Gaza, que dejó dos muertos este 29 de julio.

El Cairo, Egipto. Delegaciones de Estados Unidos y del grupo islamista palestino Hamás mantuvieron este domingo sendas reuniones con autoridades de Egipto para discutir la situación en Gaza.

El enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, indicó un portavoz de la presidencia egipcia.

La reunión, sostenida en la ciudad de El Alamein, “puso de relieve la necesidad de que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza”, señaló el portavoz Mohamed El Shennawy en un comunicado.

Simultáneamente, el jefe del grupo islamista palestino Hamás, Jalil el Hayya, mantuvo en la misma ciudad un encuentro con el máximo responsable de los servicios egipcios de inteligencia, Hassan Rashad.

Está previsto que Kushner viaje después a Israel, que ha rechazado públicamente un plan de 15 puntos en el que Hamás aceptaba entregar sus armas a un nuevo comité palestino de gobierno en Gaza.

En su encuentro con Rashad, Hamás “reafirmó su compromiso de completar el plan del presidente estadounidense Donald Trump”.

Hamás había afirmado a finales de julio que estaba dispuesto a entregar sus armas a un naciente comité técnico que gobernaría Gaza, como parte de un plan de 15 puntos anunciado por la Junta de Paz de Trump.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado el plan, prometiendo que no habrá retirada de las fuerzas israelíes de Gaza hasta el completo desarme de Hamás.

Un responsable del grupo palestino había declarado a la AFP que las conversaciones abordarían “los últimos acontecimientos en las negociaciones y los esfuerzos que se están realizando para obligar a Israel a respetar el acuerdo, que incluye la hoja de ruta de 15 puntos, y comenzar su implementación”.

La delegación del grupo palestino buscaba informar “a los funcionarios egipcios sobre las violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego”.

Para ello, Hayya deseaba destacar “el compromiso del movimiento y su disposición a implementar el acuerdo tan pronto como Israel anuncie su compromiso con el mismo”.