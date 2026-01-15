El Mundo

Estados Unidos suspenderá visas de inmigrante a ciudadanos de varios países de Centroamérica desde el 21 de enero

Estados Unidos suspenderá visas de inmigrante para estos tres países desde el 21 de enero. La decisión marca un nuevo giro en la política migratoria y genera impacto en la región

Por AFP y Silvia Ureña Corrales
La administración Trump congelará visas de inmigrante para países de Centroamérica incluidos en una lista de 75 naciones, aunque el turismo y los negocios no se verán afectados.
La administración Trump congelará visas de inmigrante para países de Centroamérica incluidos en una lista de 75 naciones, aunque el turismo y los negocios no se verán afectados. ( Canva /Canva)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

