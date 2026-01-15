Estados Unidos suspenderá visas de inmigrante a ciudadanos de varios países de Centroamérica desde el 21 de enero

La administración Trump congelará visas de inmigrante para países de Centroamérica incluidos en una lista de 75 naciones, aunque el turismo y los negocios no se verán afectados.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Guatemala, Belice y Nicaragua, naciones de Centroamérica que figuran en la lista oficial.

La decisión forma parte de una estrategia para endurecer la política migratoria y limitar el ingreso de personas consideradas con riesgo de convertirse en una carga pública para el Estado estadounidense.

La medida entrará en vigor el 21 de enero y tendrá duración indefinida. El Departamento de Estado indicó que el congelamiento se mantendrá mientras se revisan los mecanismos de selección y verificación de los solicitantes. Según la posición oficial, el objetivo consiste en garantizar que los nuevos inmigrantes no generen un impacto económico para el país.

La suspensión se aplicará con base en la nacionalidad de los solicitantes. Aunque Estados Unidos ya rechazaba visas en casos individuales por posibles dependencias de ayudas públicas, ahora el gobierno decidió pausar de forma general la tramitación de visas de inmigrante para los países incluidos.

El Departamento de Estado explicó que la medida apunta a inmigrantes que reciben prestaciones sociales en niveles considerados inaceptables. La administración Trump sostuvo que busca proteger los recursos públicos y evitar abusos del sistema migratorio.

La decisión no afecta los visados de turismo, negocios u otros. Sin embargo, las autoridades anunciaron que revisarán los historiales en redes sociales de todos los solicitantes.

Centroamérica en la lista

En el caso de Centroamérica, los países afectados por la suspensión de visas de inmigrante son Guatemala, Belice y Nicaragua. Estas naciones se suman a una lista más amplia que incluye países de América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa del Este.

Otros países latinoamericanos incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay. En contraste, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador no figuran en la lista divulgada por las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos no difundió de inmediato el listado completo. Posteriormente, funcionarios confirmaron la inclusión de países con vínculos diplomáticos tradicionales con Washington, como Brasil y Egipto. En el caso centroamericano, la confirmación llegó tras información divulgada por Fox News y validada por fuentes oficiales.

De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, en 2023 los mayores receptores de permisos de residencia permanente fueron México, con 180.530, y Cuba, con 81.600. Guatemala también figura de forma histórica entre los países con alto número de solicitudes, aunque no lidera las estadísticas recientes.

El Departamento de Estado informó que desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, se revocaron más de 100.000 visas, una cifra sin precedentes en un solo año. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que la administración deportó a más de 605.000 personas, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de forma voluntaria.

