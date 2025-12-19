El Mundo

Estados Unidos suspende este programa de visas tras ataque armado en la Universidad Brown

Se trata de Programa de Visas de Diversidad, conocido como lotería de visas, luego de mortal tiroteo en la Universidad Brown

EscucharEscuchar
Por AFP
Estudiantes y miembros de la comunidad de la Universidad de Brown en un altar improvisado en memoria de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el 13 de diciembre en Van Winkle Gates, frente al campus universitario de Brown en Providence, Rhode Island, el pasado 15 de diciembre. Fotografía:
Estudiantes y miembros de la comunidad de la Universidad de Brown en un altar improvisado en memoria de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el 13 de diciembre en Van Winkle Gates, frente al campus universitario de Brown en Providence, Rhode Island, el pasado 15 de diciembre. Fotografía: (BING GUAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería de visasEstados Unidos suspende visasPrograma de Visas de DiversidadTiroteo Universidad Brown
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.