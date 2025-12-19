Estados Unidos suspende este programa de visas tras ataque armado en la Universidad Brown

Estudiantes y miembros de la comunidad de la Universidad de Brown en un altar improvisado en memoria de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el 13 de diciembre en Van Winkle Gates, frente al campus universitario de Brown en Providence, Rhode Island, el pasado 15 de diciembre. Fotografía:

Nueva York. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes, luego de que se confirmara que el principal sospechoso de un ataque armado en la Universidad Brown ingresó al país mediante ese mecanismo migratorio.

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués de 48 años, obtuvo la residencia permanente en 2017 a través del Programa de Visas de Diversidad (DV1), conocido como la “lotería de visas”.

“Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa”, indicó Noem en un mensaje difundido en redes sociales.

El programa, creado en 1990, otorga anualmente hasta 50.000 visas de residencia a personas provenientes de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos, tras un proceso de sorteo, verificación de requisitos, exámenes médicos y entrevistas.

Neves-Valente es señalado como responsable de un tiroteo ocurrido el sábado pasado en un edificio de ingeniería y física de la Universidad Brown, en el que murieron dos estudiantes —Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov— y otras nueve personas resultaron heridas.

El sospechoso fue hallado muerto el jueves en el estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego. Según confirmó Oscar Perez, jefe de la Policía de Providence, el hombre se quitó la vida.

Además, las autoridades investigan su posible vínculo con el homicidio del profesor Nuno Loureiro, académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien fue encontrado con heridas de bala en su vivienda de Brookline el lunes por la noche y falleció un día después en el hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido un motivo claro para los ataques, ocurridos en dos de las universidades más prestigiosas del país.

El caso también ha generado críticas a la Universidad Brown por sus protocolos de seguridad, luego de que se conociera que ninguna de las 1.200 cámaras del campus estaba integrada al sistema de vigilancia policial. El propio presidente Donald Trump cuestionó públicamente estas fallas.

De acuerdo con el Archivo de Violencia con Armas, desde inicios de este año se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos, definidos como aquellos en los que cuatro o más personas resultan heridas por disparos.