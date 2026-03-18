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Estados Unidos suma país de Centroamérica a los que deben pagar fianza de $15.000 para obtener visa

Esta medida, que se aplica a las visas de negocios y de turismo, es decir, no para inmigrantes, ya afecta a 50 países.

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Por AFP
Estados Unidos sube tarifas en la emisión de visas especiales de trabajo.
Estados Unidos aumenta países que deben pagar fianza para obtener visa. (Shutterstock/Shutterstock)







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AFP

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