Estados Unidos anuncia pausa de visas de inmigrante para 75 países, incluidos varios de Latinoamérica: guía completa de la medida

Estados Unidos impondrá nuevas restricciones a 75 países, incluidos de Latinoamérica, a partir del 21 de enero.

Estados Unidos anunció que suspenderá la tramitación de visas de inmigrante para 75 países, incluidos algunos de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, Guatemala y Nicaragua.

En La Nación le contamos los detalles de cuáles serán las visas afectadas (y cuáles no) ante la nueva medida del gobierno de Donald Trump.

¿Cuáles serán las visas afectadas?

Estados Unidos maneja dos grandes categorías de visas: de inmigrante y de no inmigrante. De acuerdo con reportes del propio gobierno estadounidense, la medida afectaría a las visas de inmigrante.

Estas son aquellas que se otorgan a las personas que buscan inmigrar a Estados Unidos. Ese permiso se divide, a su vez, en tres categorías: familiar inmediato y patrocinado, empleo patrocinado por empleador y otros inmigrantes.

Estas son las categorías en la visa de inmigrante para Estados Unidos. (Gobierno de EE.UU/Captura)

¿Cuándo iniciará la suspensión?

Según anunció el gobierno estadounidense, la suspensión de visas de inmigrante comenzará el 21 de enero sin fecha de finalización establecida.

¿Cuáles serán esos 75 países afectados?

La lista completa de países incluye: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada y Guatemala.

Continúa con Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Finalmente, incluye Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Costa Rica no aparece en la lista de países afectados por la medida.

¿Cuál es el objetivo?

El Gobierno de Estados Unidos desde hace tiempo ha negado visas a personas con riesgo de depender de ayudas financiadas con fondos públicos, pero ahora se anunció la suspensión del trámite de visas de inmigrante según la nacionalidad de los solicitantes.

“La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de quienes pretenden aprovecharse de la riqueza del pueblo estadounidense”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y los beneficios públicos”, agregó.

El Departamento de Estado detalló en su cuenta de X que se trata de “inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

El gobierno de Estados Unidos no precisó qué pasará con los trámites de visas que ya se encuentran en curso antes del 21 de enero.

¿Cuáles visas no se afectarán?

La decisión no impacta las visas de turismo, negocios ni otras categorías, incluidas las de aficionados que planean viajar a Estados Unidos por el Mundial, aunque el gobierno de Trump revisará la actividad en redes sociales de los solicitantes. Estas son las visas para no inmigrantes.

¿Qué son las visas no inmigrantes?

Son visas otorgadas a personas que viajan temporalmente a Estados Unidos. Dentro de estas categorías existen subcategorías, debido a la diversidad de motivos de viaje. El detalle completo puede consultarse haciendo clic aquí.

Estas son las categorías de la visa no inmigrante de EE.UU. (Gobierno de Estados Unidos/Captura)

Otros cambios

A inicios de enero, el Gobierno de Estados Unidos actualizó el listado de países cuyos ciudadanos deben pagar una fianza obligatoria de $5.000, $10.000 o $15.000 como requisito adicional para solicitar una visa B1/B2 (no inmigrante).

El objetivo es reducir las estadías irregulares y reforzar los controles migratorios. El monto se determina durante la entrevista para la visa.

Según las autoridades, los solicitantes deben aceptar los términos de la fianza a través de Pay.gov, la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro.

El listado completo incluye 38 naciones:

Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzani, Togo, Tong, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

El Departamento de Estado indicó que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, al 20 de enero de 2025, se han revocado más de 100.000 visas, una cifra inédita en un solo año.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que la administración deportó a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones salieron del país de manera voluntaria.